Сеул, 3 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Несмотря на вступление в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), Южная Корея сохранит ограничения на импорт японских морепродуктов, выловленных в водах восьми префектур, расположенных недалеко от АЭС «Фукусима». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, правительство придерживается позиции, согласно которой «здоровье и безопасность людей превыше всего».

В министерстве напомнили, что ВРЭП разрешает применять ограничения на ввоз некоторых товаров из соображений безопасности для здоровья людей, а также добавили, что снятию ограничений должна предшествовать полная уверенность в безопасности морепродуктов.

Отметив, что 1 февраля, когда соглашение вступило в силу в Южной Корее, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении продолжать требовать от Сеула скорейшей отмены ограничений на импорт, введённых в 2011 году.