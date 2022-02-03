Самара, 3 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Более одной тысячи единиц техники задействовали в борьбе с последствиями снегопада в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Metropolitan Transportation Уборка снега

Этот вопрос был рассмотрен на совещании главы региона Дмитрия Азарова с главами муниципалитетов. Азаров остановился на вопросе доступности проезда для машин скорой помощи.

«Больных людей много, врачи постоянно выезжают. Обеспечьте доступность предоставления медпомощи», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что в регионе борьбу с последствиями непогоды ведут на 1019 единицах техники, в том числе 124 единицы техники работают на федеральных трассах, 410 — на региональных автотрассах, 485 — на городских дорогах г. Самары.

В Самаре улицы расчищают 3412 человек. В Тольятти с последствиями снегопада борются на 152 единицах техники, в Сызрани работают 44 единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ограничили движение на нескольких участках дорог.