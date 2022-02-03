Ярославль, 3 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки выявлено 777 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это новый «рекорд» для региона за весь период пандемии, причем за сутки добавилось сразу 100 новых случаев. Стабильно высоким остается и количество госпитализаций. За последние 24 часа в больницы попало еще 165 ярославцев.

За сутки в Ярославской области выздоровели и выписаны 198 человек, подтверждена смерть от COVID-19 еще 10 ярославцев. Прямо сейчас в регионе продолжают болеть коронавирусной инфекцией 10 890 человек.