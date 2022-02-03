Москва, 3 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За последние сутки госпитализировали около 17,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 3 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«По состоянию на 3 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%», — рассказали в штабе.

В 48 регионах страны произошло увеличение госпитализаций, в 37 наблюдается снижение. За сутки поправили здоровье и были выписаны 53,7 тыс. человек — на 10,9% больше, чем днём ранее. Выявили 155 768 новых случаев заражения, умерли 667 человек.

В штабе также отметили, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 83 из 85 регионах страны.