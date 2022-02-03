Ереван, , 11:54 — REGNUM Оператором железной дороги в Армении, соединяющей село Ерасх на границе с Нахичеванской Автономной Республикой и азербайджанский город Горадиз, будет дочернее предприятие РЖД «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом 3 февраля сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании правительства.

Главный офис «РЖД» в Москве NVO

«У нас будут регулярные двусторонние контакты в связи с восстановлением железной дороги, потому что оператором инфраструктуры является ЮКЖД. Мы считаем правильным, чтобы наше сотрудничество с оператором было тесным, чтобы железные дороги начали эксплуатироваться сразу после строительства», — сказал вице-премьер.

Григорян также встретился с прибывшими в Ереван вицe-премьером России Алексеем Оверчуком и главой РЖД Олегом Белозеровым. Они обсудили восстановление ветки Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз и разблокирование железнодорожных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

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