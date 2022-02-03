Тюмень, 3 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» таможенники обнаружили 666 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Мужчина прошёл регистрацию на рейс Тюмень-Худжанд и следовал через «зелёный» коридор для вылета. И здесь его остановили сотрудники таможни. При досмотре выяснилось, что пассажир планирует вывезти наличные деньги на сумму в 1 млн 433 тысячи рублей. Данная сумма превышает лимит установленной законодательством нормы провоза — $10 тысяч в эквиваленте. То есть 666 тыс. рублей пассажир пытался провезти незаконно.

Нарушитель смог увезти из России лишь 767 тыс. рублей. Превышающая лимит сумма была изъята. Таможенниками возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).