Канберра, 3 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что безопасность Австралии находится «под угрозой» в свете приближающихся федеральных выборов. По его мнению, в случае победы на выборах лидер оппозиции Энтони Альбаниз может сделать серьезные уступки Китаю в продолжающемся торговом конфликте с мировой сверхдержавой. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Sky News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В эксклюзивном интервью Sky News премьер-министр Моррисон обрушился на политику лейбористов в области национальной безопасности, заявив, что Альбаниз будет «утихомиривать» Китай в то время, как необходимы решительные ответные действия.

«Никто не сомневается в моей решимости, когда дело доходит до противостояния тем, кто собирается нанести удар по этой стране», — сказал Моррисон.

Премьер-министр страны отметил, что, в отличии от лидера лейбористов, он никогда не «ставит на две лошадки одновременно», а следует жесткому курсу защиты национальных интересов перед лицом китайской угрозы.