Сантьяго, 3 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Неизвестные в ночь на 2 февраля подожгли временное поселение на берегу озера Ланалхью в провинции Био-Био на юге Чили. Пострадавших нет, поскольку жители не раз получали угрозы о поджоге и успели вынести имущество заблаговременно. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Поджог

«Мы ожидали поджога или захвата в любой момент. Это происходит уже давно», — рассказали местные жители.

Мотивы организаторов поджога не ясны.

Кроме того, ещё один поджог в провинции Био-Био был зафиксирован 2 февраля в лесном хозяйстве. Неизвестные уничтожили семь деревообрабатывающих станков и открыли стрельбу по рабочим предприятия. Нападавшие оставили брошюры, в которой говорилось о свободе индейцев мапуче.

Чрезвычайное положение на юге Чили было введено 13 октября 2021 года, но пока это не привело к стабилизации ситуации в регионе.