Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки от ковида, как основной причины смерти, в Санкт-Петербурге скончались 56 человек, это на семь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге за последние сутки выявили 21 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, что ровно на две тысячи случаев больше, чем за предыдущие сутки. Тогда в городе зафиксировали 19 234 случая. После небольшого сокращения этого показателя в Петербурге установлен очередной антирекорд.

При этом количество выздоровевших от COVID-19 пополнилось за сутки на 6295 человек. Это на 1980 человек больше, чем за 1 февраля. В Петербурге наметился рост выздоровлений.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 078 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Непосредственно от ковида скончались 30 078 человек, а выздоровели — 871 308 человек.