Абу-Даби, , 12:01 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов сбили три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны. Об этом 3 февраля сообщает Emarat-al-Youm со ссылкой на официальное заявление министерства обороны страны.

Беспилотник Wetron.com.cn

«Мы всегда собраны и готовы бороться с любыми угрозами, и мы принимаем все необходимые меры для защиты страны от любой агрессии», — заявили в министерстве обороны.

По данным журналистов, ответственность за атаку взяла на себя одна из вооружённых группировок, действующих на территории Ирака.