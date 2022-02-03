Канберра, , 11:52 — REGNUM В Австралии подростки старшего возраста теперь могут сделать третью прививку от COVID-19 после того, как власти страны 3 февраля постановили, что 16‑ и 17-летние граждане имеют право на ревакцинацию. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация (сс) qimono

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Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) одобрила ревакцинацию препаратом Pfizer для данной возрастной группы. Третью прививку подростки могут сделать спустя три месяца после получения второго компонента.

Запись на прием будет осуществляться в центрах вакцинации каждого отдельного штата, в аптеках, а также у обычных терапевтов.

«У нас один из самых высоких показателей вакцинации в мире, и вы будете лучше защищены, если пройдете ревакцинацию», — заявил министр здравоохранения страны Грег Хант на пресс-конференции.