Белгород, , 11:52 — REGNUM Под урожай 2022 года в Белгородской области было посеяно 425 тысяч гектаров различных культур. Снежная и относительно мягкая зима благоприятствует развитию озимых, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе правительства региона.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

Большую часть посевов, порядка 418 тысяч га, занимает озимая пшеница, ячмень посеяли на 11,3 тысячи гектаров, ещё 6,4 тысячи га отведено тритикале. Снежная зима способствует нормальной зимовке культур. Высота снега на полях на уровне 15−33 см.

По данным метеостанций, запасы воды в снеге составляет 360−370 тонн на гектаре при норме 370−460 т/га.