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СМИ в афганской провинции Дайкунди запретили публиковать жалобы на талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Кабул,
3 февраля 2022, 11:51 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди заявили, что средства массовой информации не имеют права публиковать отчёты или жалобы на радикальное движение, в противном случае они будут наказаны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
ResoluteSupportMedia
Трансляция музыки также запрещена. Директива была опубликована в письме управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В письме подчеркивается, что любые новости, в которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упоминается как «группировка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или под другими названиями», впредь не должны публиковаться.
История вопроса
Проблемы современных СМИ в целом сводятся к двум взаимоисключающим тезисам — свободе слова и необходимости борьбы с фейковыми новостями. Злоупотребления первой приводят к обилию непроверенной, а зачастую и ложной информации, выдаваемой для достижения определенных целей. С другой стороны борьба с ними со стороны государства и крупных интернет-корпораций приводит к фактическому введению цензуры и произволу, от которой страдают уже добросовестные участники. Каждая страна находит баланс в этих качелях по своему. В России, к примеру, закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.