СМИ в афганской провинции Дайкунди запретили публиковать жалобы на талибов*
Кабул, 3 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди заявили, что средства массовой информации не имеют права публиковать отчёты или жалобы на радикальное движение, в противном случае они будут наказаны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Трансляция музыки также запрещена. Директива была опубликована в письме управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В письме подчеркивается, что любые новости, в которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упоминается как «группировка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или под другими названиями», впредь не должны публиковаться.