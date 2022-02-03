* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди заявили, что средства массовой информации не имеют права публиковать отчёты или жалобы на радикальное движение, в противном случае они будут наказаны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Трансляция музыки также запрещена. Директива была опубликована в письме управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В письме подчеркивается, что любые новости, в которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упоминается как «группировка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или под другими названиями», впредь не должны публиковаться.