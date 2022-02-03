Канберра, , 11:56 — REGNUM «Раскаленные докрасна» цены на недвижимость в Австралии вряд ли упадут сразу же, как только Резервный банк Австралии повысит процентную ставку. По данным компании CoreLogic, занимающейся изучением рынка недвижимости, после повышения ставки пройдет не менее 12 месяцев прежде, чем жилье на рынке станет дешеветь. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Nine News.

Цены на жилье (сс) nattanan23

В настоящее время в Резервном банке Австралии заявляют, что процентная ставка в Австралии, согласно «реализуемому сценарию», повысится в этом году. Регулятор считает, что в настоящее время экономика страны только начала восстанавливаться после пандемии.

«Проверка корреляции между процентной ставкой и национальным индексом стоимости жилья CoreLogic в период с января 2002 года по январь 2022 года показывает обратную корреляцию на уровне 84,7%. Отставание между изменением процентной ставки и динамикой цен на срок до одного календарного года увеличивает силу такой корреляции, что говорит о том, что потребуется некоторое время, чтобы изменения ставки оказали максимальное влияние на рынок недвижимости», — говорится в отчете CoreLogic.