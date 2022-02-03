Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 3 февраля 2022, 11:49 — REGNUM Авария на канализации произошла в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 3 февраля, сообщили в региональном оперативном штабе.
Как сообщается, порыв канализации произошёл в поселке Совхозном — в местной агрофирме.
На месте аварии работают специалисты «Водоканала», ассенизаторские машины откачивают отходы. Последствия аварии устраняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Славянском, а также в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края действует режим ЧС в связи с подтоплениями.