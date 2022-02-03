Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Жители сел Краснополянское и Елань Свердловской области пожаловались на качество холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

После обращения свердловчан специалисты ведомства проверили качество воды. Они взяли пробы из скважин и распределительной сети. Проверка показала, что качество воды не соответствует требованиям по шести показателем. В частности, в ней превышено содержание железа, аммиака, хлоридов и марганца. Также превышен показатель мутности.

Дело рассмотрели в Ирбитском районном суде. Юридическому лицу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на компанию возложили обязанность по поставке воды надлежащего качества.