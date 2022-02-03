Москва, , 11:48 — REGNUM Утверждены меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год, сообщает 3 февраля сайт правительства России.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди мер поддержки — продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров «Турпомощь» и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Размер взноса, согласно федеральному закону, может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, деньги перечисляются до 15 апреля. В 2020 и 2021 годах правительство освободило операторов уплаты взносов и установило их в размере 1 рубля. По новому решению, это правило распространится и на 2022 год.

«Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращённом размере — 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что средства фонда «Турпомощь» используются для помощи туристам, которые оказались в сложной ситуации, в том числе из-за банкротства оператора.