Канберра, , 11:48 — REGNUM Федеральное правительство Австралии нарастит усилия по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. В этой связи власти призвали граждан, у которых есть незарегистрированные пистолеты и винтовки, одуматься и сдать их в полицию. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Nine News.

Оружие janmarcust

Сейчас, по данным федеральных властей, в Австралии циркулируют более 260 000 незаконных стволов.

Жителей страны предупредили, что если они не согласятся отнести незарегистрированное оружие в полицейские участки, они не подпадут под амнистию и в случае изъятия такого оружия им будут предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Отмечается, что часть сданного оружия будет уничтожено. С 2017 года, когда была объявлена первая амнистия для тех, кто добровольно сдаст незарегистрированные стволы, полиции было передано порядка 57 000 единиц различного оружия.