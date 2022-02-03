Кабул, 3 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Департамент метеорологии предупреждает о проливных дождях и наводнениях почти в двух десятках провинций Афганистана.

Цитата из видео Зимнее наводнение в Забайкалье

Агентство сообщило, что по крайней мере 19 провинций страны столкнутся с относительно сильными наводнениями после проливных дождей.

Уточняется, что речь идёт о провинциях Герат, Бадгис, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Сарипуль, Гор, Урузган, Дайкунди, Газни, Бамиан, Вардак, Баглан, Панджшер, Парван, Кундуз, Тахар и Бадахшан. В Саланге идут проливные дожди. Ожидаются сильные и внезапные наводнения.

Количество осадков в этих районах составляет от 10 до 30 мм, а толщина снежного покрова в разных частях страны оценивается от 10 до 30 см.

Необходимо отметить, что наводнения в ряде регионов страны ежегодно приносит материальные потери и человеческие жертвы.