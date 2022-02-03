Майкоп, , 11:46 — REGNUM С 3 февраля все школы столицы Адыгеи переведены на дистанционную форму обучения. Кроме того, в удаленном формате будут заниматься организации дополнительного образования и творческие кружки в городе Майкопе. Рекомендовано также в удаленном режиме работать спортивным школам, сообщили в администрации города, объяснив введенные меры ограничения неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. На какой срок распространяется данное решение, пока неизвестно.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

«Обеспечить перевод на дистанционную форму обучения всех общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования «Город Майкоп», а также муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». <…> Обеспечить тренировочный процесс по удалённому доступу спортивным школам олимпийского резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп», за исключением групп спортивного совершенствования и спортсменов, осуществляющих подготовку к первенствам России по видам спорта 2022 года», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее и. о. министра образования и науки Адыгеи Евгений Лебедев сообщил, что решение о введении режима дистанционного обучения будет вводиться исходя из ситуации по коронавирусу в каждом конкретном учебном учреждении.

«Мы будем сохранять такой режим, при котором дети уходят на дистанционное обучение на короткое время, затем возвращаются в классы. Мы понимаем, что не за горами экзаменационная пора и детям необходимо получать постоянные знания», — отметил Лебедев.