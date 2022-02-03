Майкоп, 3 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. С 3 февраля все школы столицы Адыгеи переведены на дистанционную форму обучения. Кроме того, в удаленном формате будут заниматься организации дополнительного образования и творческие кружки в городе Майкопе. Рекомендовано также в удаленном режиме работать спортивным школам, сообщили в администрации города, объяснив введенные меры ограничения неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. На какой срок распространяется данное решение, пока неизвестно.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Обеспечить перевод на дистанционную форму обучения всех общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования «Город Майкоп», а также муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». <…> Обеспечить тренировочный процесс по удалённому доступу спортивным школам олимпийского резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп», за исключением групп спортивного совершенствования и спортсменов, осуществляющих подготовку к первенствам России по видам спорта 2022 года», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее и. о. министра образования и науки Адыгеи Евгений Лебедев сообщил, что решение о введении режима дистанционного обучения будет вводиться исходя из ситуации по коронавирусу в каждом конкретном учебном учреждении.

«Мы будем сохранять такой режим, при котором дети уходят на дистанционное обучение на короткое время, затем возвращаются в классы. Мы понимаем, что не за горами экзаменационная пора и детям необходимо получать постоянные знания», — отметил Лебедев.