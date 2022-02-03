Париж, 3 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Франция станет первой страной в Европейском союзе, где разрешили продажу лекарства от коронавируса, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

Первые 10 000 таблеток от компании Pfizer Франция получила 1 февраля, и первые французские пациенты смогут получить лекарство 4 февраля. Дальнейшие поставки ожидаются в ближайшие недели.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение коронавируса и, следовательно, уменьшить число случаев заражения коронавирусом на ранней стадии.

Напомним, препарат от COVID-19 будут производить во Франции. Американская лаборатория хочет инвестировать 520 млн евро в течение пяти лет.