Канберра, , 11:48 — REGNUM Несмотря на то, что в настоящее время число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Австралии постепенно снижается, гражданам стоит быть готовыми к новой волне «Омикрона». Об этом 3 февраля в ходе пресс-конференции сообщил главный санитарный врач страны профессор Пол Келли, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Келли, в настоящее время медицинские власти готовятся к зимнему всплеску случаев заражения коронавирусом в сочетании с новой вспышкой гриппа.

«Это будет не последняя волна «Омикрона» и не последняя волна коронавируса», — сказал профессор Келли.

Главный санитарный врач Австралии также объявил, что сейчас обсуждается вопрос о целесообразности иммунизации населения четвертой дозой вакцины от COVID-19 для борьбы с очередной волной коронавируса.

«В целом ситуация такова, что по всей Австралии будет фиксироваться больше смертей [от COVID-19]», — предрек Келли.