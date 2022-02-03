Канберра, , 11:46 — REGNUM 3 февраля на юго-восток штата Квинсленд (северо-восток Австралии) обрушатся более сильные ливни, чем те, которые сотрясали регион последние два дня. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Рис. 7. Распределение осадков на территории Австралии в 2007 году

В северной части Австралии также выпущен ряд предупреждений о наводнениях, поскольку сильный муссонный дождь, будет продолжаться еще какое-то время.

Сильные ливни, от которых уже пострадали такие штаты, как Западная Австралия, Южная Австралия и Северная австралийская территория, постепенно начинают ослабевать, констатируют синоптики. Но 3 февраля жителям Квинсленда придется столкнуться с худшими погодными условиями.

В то же время отмечается, что Австралийское бюро метеорологии выпустило предупредило, что наводнения и затопления местности произойдут во всех четырех регионах.