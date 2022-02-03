Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выбрали проект реконструкции трамвайного кольца. Об этом сообщили в департаменте информполитики городской администрации.

Антон Иванов Трамвай

Проект предусматривает реконструкцию трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской. Здесь появится новый велопешеходный маршрут. Специалисты также займутся переустройством коммуникаций. Протяженность реконструируемого участка составит 700 метров.

В администрации города выбрали тот проект, который позволит остановочному комплексу вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов. Обновленная линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения граждан.