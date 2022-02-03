Брисбен, Австралия, , 11:52 — REGNUM Администрация Citipointe, христианской школы в Брисбене (столица Квинсленда, северо-восток Австралии) отказалась от политики дискриминации ЛГБТ, отозвав требование к родителям подписать новую версию договоров о зачислении, в которой осуждались гомосексуальность и любая идентификация с небиологическим полом. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Руководство христианской школы отказалось от затеи после резкой негативной реакции со стороны родителей и простых граждан, которые не хотели подписывать документ, дискриминирующих отдельные категории граждан. Как пишут журналисты, разворот на 180 градусов последовал за онлайн-петицией, которая собрала более 154 000 подписей.

«Мы глубоко сожалеем о том, что некоторые студенты считают, что они подвергнутся дискриминации из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и я приношу извинения им и их семьям от имени школы … Как указывалось ранее, наша школа не дискриминирует и не будет дискриминировать ни одного студента из-за его сексуальности или гендерной идентичности. Центральное место в нашей вере занимает то, что гомосексуализм или трансгендерность никоим образом не умаляет человечности или достоинства человека перед Господом», — говорится в публичном заявлении за подписью главного пастора Брайана Малхерана.