Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM Более 202 тыс. человек или 49,5% от общей численности населения столицы Бурятии Улан-Удэ, систематически занимались физкультурой и спортом в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Уличный баскетбол Администрация Улан-Удэ

За год число активных горожан выросло на 3,7% или 14 тыс. человек. По мнению чиновников, этому способствовал рост потребности вести здоровый образ жизни в период пандемии, а также ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов.

Всего на спортивные сооружения города за год было потрачено более 500 млн рублей. 341,5 из них освоено на строительство ФОК в 103 микрорайоне и регионального центра единоборств.

«В настоящее время на территории г. Улан-Удэ располагается 526 спортивных сооружений, в 2020 г — 505 объектов, из них: 150 спортивных залов, 149 спортивных площадок по месту жительства, в том числе 37 хоккейных и 112 мини-футбольных, 48 футбольных полей с искусственным газоном», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в последние недели власти республики оборудовали амбулатории в ряде спортивных объектов. Школьные спортзалы отдали под забор анализов.

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