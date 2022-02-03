Москва, , 11:41 — REGNUM Со стороны азиатских стран спрос на газ будет только расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стоит ожидать рост спроса на газ на уровне 5% в годовом исчислении со стороны стран Азии, — сказал Понкратов. — Это связано как с продолжением восстановительного роста азиатских экономик после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, так и с усилением тенденции к снижению доли угля в энергобалансах азиатских стран в угоду проводимой западными странами политики декарбонизации национальных экономик».

Как подчеркнул Понкратов, фактически сейчас в Китае, Индии и ряде стран Юго-Восточной Азии мы наблюдаем продолжение третьего энергоперехода и поиски новых сочетаний первичных источников энергии в энергобалансах крупнейших экономик.

«Ведущая роль здесь будет принадлежать газу как наиболее чистому источнику энергии среди ископаемых видов топлива. Плюс в Азии до 2024 года запланирован ввод большого количества газохимических производств, так что спрос на газ будет поддержан как в качестве топлива, так и в качестве сырья», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году страны ЕС будут искать новый энергобаланс, в котором газ сыграет роль ведущего источника энергии среди ископаемых видов топлива.

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