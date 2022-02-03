Бухарест, , 11:41 — REGNUM Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку был вынужден уйти на самоизоляцию после того, как он повторно заразился коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, инфекция у министра протекает в легкой форме.

«Я чувствую себя хорошо, но не хочу подвергать опасности здоровье своих коллег, — отметил, в частности, он. — Надеюсь на скорое выздоровление и продолжение активной работы в правительстве».

Предполагается, что в течение ближайших 14-ти дней В. Дынку будет поводить заседания и консультации в режиме онлайн.