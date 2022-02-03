Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Подросток (сс) Wokandapix

Полицейские задержали подростка неподалёку от одного из жилых домов на улице Лесной 20 января 2022 года. В ходе личного досмотра у злоумышленника нашли наркотические вещества, расфасованные в полимерные пакеты.

Несовершеннолетний отправлен под домашний арест.

Следователи выясняют детали произошедшего.

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