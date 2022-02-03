Москва, 3 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Мировой рынок в 2022 году получит больше зерновых, но устойчивая тенденция на снижение котировок пока не сложилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о падении мировых цен на пшеницу в январе 2022 года.

Pixabay.com Зерно

«Пока преждевременно делать долгосрочные выводы на основе данных только за январь 2022 года, когда биржевые цены испытывали давление противоречивых конъюнктурных факторов, по большей части политических, — сказал Цыганов. — В 2021 году пшеница успела и существенно подорожать, и подешеветь в течение года. Надо признать, что этой зимой уже собран хороший урожай в Южном полушарии и есть перспективы хорошего урожая зерновых в Северном полушарии, что объективно является фактором снижения цен. Но есть и тенденции к подорожанию зерна — продолжает оказывать влияние рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, сельхозтехнику и увеличившиеся в период пандемии расходы на логистику, продолжают учитываться и политические риски, которые многими воспринимаются вполне серьезно. Очевидно, что мировой рынок в 2022 году получит больше зерновых, но устойчивая тенденция на снижение котировок пока не сложилась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наиболее вероятной причиной падения цен на пшеницу на мировом рынке назвали коррекцию высоких цен, которые были вызваны информацией о низком урожае осенью 2021 года.