Идлиб, Сирия, , 11:46 — REGNUM Спецоперация военных США в сирийской провинции Идлиб обернулась жертвами среди местного населения. Об этом 3 февраля сообщает Al-Khaleej.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, группа военных высадилась с вертолётов в районе города Атма, расположенного вблизи границы с Турцией. Сразу после высадки американские войска вступили в бой с неизвестным противником, который продолжался несколько часов. После окончания перестрелки, американские войска покинули регион.

«Наши войска выполняли миссию по борьбе с терроризмом на северо-западе Сирии», — сообщили в Пентагоне.

В командовании армии США не сообщили, какие именно задачи выполняло подразделение спецназа в этом районе. По данным СМИ, жертвами перестрелки стали девять мирных жителей, включая двоих детей.