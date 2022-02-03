Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM На капитальный ремонт 2164 многоквартирных жилых домов в Петербурге в 2022 году выделят 19,77 млрд рублей, сообщили 3 февраля в Жилищном комитете Смольного.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего средств будет потрачено на замену лифтового оборудования. Капремонт 1504 лифтов в 448 многоквартирных домах обойдется в 6,04 млрд рублей. На капремонт крыш в 554 домах потратят 3,47 млрд. рублей. В 230 домах обновят фасады за 3,06 млрд рублей. Ремонт внутридомовых инженерных сетей в 1522 домах потребует 5,617 млрд рублей.

Краткосрочным планом капремонта также предусмотрен ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты, подвальных помещений, фундаментов, а также устранение аварийного состояния строительных конструкций.

Напомним, 3 млрд на капремонт выделят из бюджета Петербурга, остальные средства — из бюджета Фонда капремонта, в который платят взносы владельцы жилья в многоквартирных домах.

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