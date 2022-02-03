Москва, 3 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Актёры Мария Луговая и Артур Смольянинов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Запись выпуска с их участием доступна на YouTube-канале передачи с 3 февраля.

Цитата из т/с «Журавль в небе». Реж. Сергей Комаров. 2018. Россия Мария Луговая в роли Аси Солнцевой

В шоу Луговая и Смольянинов рассказали о совместной работе над фильмом «Мария. Спасти Москву». Актриса также призналась, что они с мужем Сергеем Лавыгиным скоро станут родителями: «У нас будет новый человек. Вот такие новости», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Луговая и актёр Сергей Лавыгин поженились в 2020 году. Для актрисы ребёнок станет первым, а для Лавыгина — вторым.