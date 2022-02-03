Краснодар, 3 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в горной местности, сообщили 3 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Scientif38 Лавина

«В период с 18:00 3 февраля до 18:00 6 февраля в горах Краснодарского края (исключая МО г. Сочи) выше 2000 м лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности в горах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в трёх районах Краснодарского края на утро 3 февраля действует режим ЧС в связи с паводком — из-за обильных осадков и активного снеготаяния в регионе подтоплены сотни дворов.