Москва, 3 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики США снизит темп роста государственного долга Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что госдолг США превысил 30 трлн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Пока расходы бюджета на обслуживание долга малы, он не представляет опасности: большая часть американского долга сделана после 2008 года под 0−0,25%. Предел роста долга определяется стоимостью его обслуживания, и пока этот предел заметно больше достигнутого размера, однако корректировка процентных ставок может изменить ситуацию. Резко изменить финансовую политику всегда сложно, но ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики США наверняка снизит темп роста госдолга», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние 40 лет госдолг США вырос в 30 раз, за последние 20 — в шесть раз, за последние 10 лет удвоился.