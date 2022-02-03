Москва, , 11:42 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование банка «Платина» о признании недействительным приказа ЦБ РФ, которым истец был лишен лицензии в сентябре 2021 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела 2 февраля 2022 года появилась запись судьи Уточкина — «отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью».

Исковое заявление слушалось с октября 2021 года. Речь шла «о признании недействительным приказа от 17.09.2021 года №ОД-1938» и приказа от той же даты за номером ОД-1939.

Напомним, глава банка Андрей Грибов, который также совместно с Марией Грибовой является бенефициаром, не согласился с аргументами регулятора. Более того, он обратился к Центробанку РФ с иском на 1 млрд рублей, требуя признать некоторые мотивировки в сообщении об отзыве лицензии затрагивающими деловую репутацию.

Лицензии банк лишился 17 сентября 2021 года, будучи по размеру активов на 246-м месте в банковской системе РФ. На тот момент страховую ответственность КБ оценили на 107 млн рублей.