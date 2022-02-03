Перт, Австралия, 3 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Одна из крупнейших австралийских торговых сетей Woolworths ввела ограничения на покупку ряда продуктовых товаров в Западной Австралии после того, как сильное наводнение привело к перебоям с поставками и распределением продовольствия в штате. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Продовольственный дефицит

В качестве меры предосторожности были введены следующие ограничения: граждане не смогут покупать более чем два пакета муки, сахара, риса, макарон. Лимиты были также установлены на покупку яиц, бумажных полотенец, замороженных фруктов и овощей и чипсы.

«Мы установили временные ограничения на покупки для выбранных категорий, чтобы помочь большему количеству клиентов получить доступ к основным продуктам питания, пока мы работаем над устранением сбоев поставок», — говорится в заявлении главного менеджера Woolworths в Западной Австралии Карла Вебера.