Новоаннинский район, Волгоградская область, 3 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Из-за отскочившего колеса легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, днём 2 февраля у автомобиля ВАЗ-21 074 на 741 км федеральной автодороги Р-22 Каспий на ходу отскочило правое заднее колесо. Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.

Водитель легкового автомобиля госпитализирована с травмами.