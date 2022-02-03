Оренбург, 3 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбурге родители откликнулись на призыв чиновников по возможности не водить детей-дошкольников сейчас, когда неблагополучная эпидобстановка, в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Rybinsk.ru Детский сад

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По данным муниципального управления образования, в конце января посещаемость в детских садах составляла примерно 50%, на 2 февраля — 29%.

«Мы обратились к родителям с просьбой по возможности не водить детей в сад. В настоящее время часть родителей переведена на удаленную работу, а где-то есть возможность оставить со старшими детьми — школьниками или студентами, которые учатся из дома. На вчерашний день посещаемость в детских садах составляет 29%. Это также способствует снижению роста заболеваемости в целом. Благодарим родителей, что отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации!», — сказала начальник управления Лариса Бебешко.

Напомним, в Оренбурге все школы переведены на «дистант» с 28 января, 2 февраля дистанционное обучение продлили на неопределенный срок.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за два дня (31-января — 1 февраля) темпы прироста заболеваемости ОРВИ в городе уменьшились, но уровень заболеваемости остается высоким.