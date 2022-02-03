Ереван, 3 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан с помощью России приблизились к разблокировке железнодорожных коммуникаций между странами. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он рассказал, что в Ереван прибыли вице-премьер РФ Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров для встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Они обсудили начало строительства железной дороги по маршруту от армянского села Ерасх на границе с Нахичеванской Автономной Республикой до азербайджанского города Горадиз.

«Хочу подчеркнуть, что мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первый практической результат трёхсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций», — сказал Пашинян.

Напомним, железнодорожная трасса Ерасх — Горадиз в советское время соединяла Азербайджанскую ССР и Нахичеванскую АССР. В 90-е годы после начала Карабахского конфликта движение по дороге прекратилось. Полотно пришло в негодное состояние, для восстановления движения требуется заново обустроить 45 км дороги.