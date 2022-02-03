Москва, 3 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет 3 февраля своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса, прибывшего в Москву для укрепления экономического сотрудничества, а также для ознакомления с нынешним состоянием двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Twitter.com/alferdez Альберто Фернандес

Приоритетными направлениями для укрепления отношений станут обменные программы в областях здравоохранения, науки, технологий и инфраструктуры. Переговоры также коснутся атомной и возобновляемой энергетики.

После переговоров с российским лидером Фернандес отправится в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Череда визитов президента Аргентины завершится на Барбадосе, где его примет премьер-министр Мия Моттли.