Канберра, , 13:50 — REGNUM Лидер оппозиции Энтони Альбаниз раскритиковал рабочую группу, изучающую многочисленные случаи смерти от COVID-19 в домах престарелых, и осудил федеральное правительство Австралии за то, что оно «пренебрегает» заботой об уязвимых пожилых гражданах. Об этом 3 февраля сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Orderinchaos

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Главный санитарный врач Австралии Пол Келли ранее подтвердил, что 84% из 1103 смертей от COVID-19 в Австралии с 15 декабря по конец января приходится на людей старше 70 лет, причем значительное число из них находились на попечении социальных служб.

«Является ли это предположением, что министерство не рассматривало эти вопросы, и им ради этого пришлось созвать целую рабочую группу?» — задался вопросом лидер Лейбористкой партии.

«Мысль о том, что с первого января в учреждениях по уходу за престарелыми могло случиться, как и случилось, кстати говоря, 566 смертей, а министерство не стало бы рассматривать обстоятельства произошедшего, является экстраординарной», — добавил Альбаниз.

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