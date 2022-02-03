Минздрав будет использовать назальную вакцину от COVID-19 для ревакцинации
Москва, 3 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Назальную вакцину от COVID-19 планируется использовать для ревакцинации граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Герб Минздрава РФ
Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»
«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что исследования препарата позволят установить его эффективность и безопасность.