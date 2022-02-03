Москва, 3 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Назальную вакцину от COVID-19 планируется использовать для ревакцинации граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что исследования препарата позволят установить его эффективность и безопасность.