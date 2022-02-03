Ханты-Мансийск, 3 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Югре следователи выявили ещё один эпизод в преступной деятельности обвиняемого в заказе убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Pixabay.com Суд. Убийство

Напомним, по версии следствия обвиняемый Юрий Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО, в течение 1993 года похитил у одного из нефтедобывающих предприятий более 15 млн рублей. В июне 2000 года Чекин заказал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина за принципиальную позицию в деле хищения миллионов. И 25 июля 2000 года прокурор автономного округа был убит в подъезде своего дома из нарезного пистолета.

Кроме того, Чекин обвиняется в заказе убийств двух бизнесменов в 1996 и в 1998 году. В 2000 году он был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 года задержан в Ханты-Мансийске.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что осенью 2009 года Юрий Чекин, уже будучи в международном розыске, решил лично убить бывшего заместителя прокурора по ХМАО. Для этого он приобрёл пистолет системы Макарова и боеприпасы к нему. Летом 2010 года он обратился к знакомой жительнице Ханты-Мансийска с просьбой организовать приезд в город бывшего зампрокурора, который к этому времени проживал в другом регионе. Однако женщина отказалась от соучастия.

И в череде преступных эпизодов Чекина появилось дело по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству»).