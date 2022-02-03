Тульская область, 3 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травмирования двух человек при обрушении крыши ангара в поселке Спартак Чернского района Тульской области 31 января возбуждено следственными органами, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда.

Пресс-служба СУ СКР по Тульской области Повреждённый ангар

Крыша ангара, принадлежавшего организации, обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега 31 января. В момент обрушения крыши в помещении находились люди — в результате 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а 33-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Алексине Тульской области обрушилась кровля многоквартирного дома. 2 февраля обрушение кровли произошло у многоквартирного дома в Киреевском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших.