Амурская область, 3 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В учреждении образования посёлка Восточный Тындинского района Приамурья температура воздуха не соответствовала нормативам. Директор школы получил от прокуратуры представлении об устранении нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Anatomia-remonta.ru Холода

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Проверялась информация в СМИ о несоответствующих требованиям законодательства условиях для обучения детей. Нарушения подтвердились. В том числе было подтверждено, что в помещениях школы не соблюдается температурный режим.

Проверка проводится с участием сотрудников регионального управления Роспотребнадзора региона и ещё не окончена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года теплоснабжающая организация посёлка Архара Амурской области допустила охлаждение помещений детского сада до температуры ниже нормативной. Дети были вынуждены находиться в группах, где термометры показывали +13 — +16 градусов.