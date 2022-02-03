Москва, 3 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Примерно в 85% случаях заражения коронавирусом у больных выявляется штамм «Омикрон». Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

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«Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм «Омикрон». Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет «Омикрон», — сказал Проценко.

Он отметил, что простые ПЦР-тесты могут выявить наличие самого коронавируса, а уже конкретный штамм специалисты устанавливают на лабораторном оборудовании.