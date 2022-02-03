Таганрог, Ростовская область, 3 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Жительница Таганрога (Ростовская область) оформила кредит и перевела 2,3 млн рублей лже-следователю. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 3 февраля.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В полицию обратилась 45-летняя женщина, рассказавшая о телефонном разговоре с мужчиной, представившимся следователем из Санкт-Петербурга. Обманным путём злоумышленник убедил потерпевшую снять с банковских счетов почти 300 тыс. рублей, а также оформить кредиты в различных банках на сумму 2 млн рублей.

Все средства жительница Таганрога перевела на якобы безопасный счёт.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.